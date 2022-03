41 156 $ pour soute quatre projets d’économie durable à Trois-Rivières

Quatre nouveaux projets seront soutenus financièrement par le Programme d’Économie durable (PED) d’Éclore fonds environnement Trois-Rivières, totalisant 41 156 $, précisent dans un communiqué la Fondation Trois-Rivières durable, la ville de Trois-Rivières et Innovation et Développement économique Trois-Rivières.

« C’est inspirant de voir la demande grandissante de financement pour Éclore. L’an dernier, deux projets avaient été soutenus par le PED. Aujourd’hui, nous en annonçons quatre. Nous sentons qu’Éclore répond aux ambitions de la communauté de plus en plus axées sur la protection environnementale de notre milieu de vie. Nous sommes toujours prêts à soutenir encore plus de projets », souligne Cindy Provencher, directrice générale de la Fondation Trois-Rivières durable.

Voici les projets retenus :

Conseil régional de l’environnement de la Mauricie (Environnement Mauricie) – 20 000 $

Économie circulaire Mauricie + (phase III — Consolidation) a pour but de bâtir un réseau d’échanges de matières résiduelles entre les entreprises manufacturières grâce à un service d’accompagnement. Les entreprises ont l’occasion de transformer leurs matières résiduelles en ressources ayant encore de la valeur, grâce à des maillages entre des offres et des demandes locales. ECM+ concrétise l’idée que les déchets des uns deviennent les matières premières des autres. La phase3 — Consolidation permettra d’accompagner davantage les entreprises en économie circulaire et d’augmenter le nombre de maillages sur le territoire de Trois-Rivières, de la Mauricie et de Portneuf.

SDF Abrasif inc. – 7 580 $

Le projet Écobyke verre demain vise la récupération du verre (bouteilles de vin) au centre-ville de Trois-Rivières. L’utilisation de vélos cargos permettra d’effectuer la cueillette du verre qui encombre les restaurants et autres endroits stratégiques pour ainsi détourner cette matière de l’enfouissement et en assurer la valorisation. Plusieurs milliers de bouteilles pourront être récupérés de cette façon et être acheminés vers les installations du demandeur qui s’assure de donner une seconde vie à cette ressource abondante dans le domaine de la consommation.

Centre cardiovasculaire de la Mauricie – 10 000 $

Augmentation de la productivité par la réduction de l’usage de papier est un projet qui consiste à faire la transition vers une gestion sans papier. L’usage généralisé de dossiers médicaux numériques permettra cette transition par l’usage de technologie qui vise à réduire l’empreinte environnementale de l’entreprise.

Marc Laroche pièces d’autos inc. – 3 576 $

Leur projet de Traitement des rebuts de fonderie pour recyclage et réutilisation en économie circulaire vise à détourner de l’enfouissement certains résidus de production du secteur de l’aluminerie et à identifier les débouchés possibles pour redonner une deuxième vie à ces matières premières.

Le Programme d’économie durable (PED) de financement favorise l’émergence de projets qui stimulent l’économie circulaire, les initiatives de recherche en économie durable ou l’implantation de technologies de l’information permettant de réduire l’empreinte environnementale des entreprises. Le financement de ce programme provient de deux réserves financières, l’une appartenant à la Ville de Trois-Rivières et l’autre à la Fondation Trois-Rivières ainsi que du Fonds de développement économique.