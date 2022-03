4,6 millions $ à La Tuque pour des projets de développement économique

Le Service de développement économique et forestier (SDÉF) de la Ville de La Tuque a reçu la confirmation qu’il disposerait d’un budget de 4,6 millions de dollars pour les cinq prochaines années pour réaliser et financer des projets dans l’agglomération de La Tuque.

L’entente avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation permet à La Tuque de disposer d’un montant de 918 113 $ par année pour les 5 ans de l’entente se terminant au 31 mars 2025, indique le communiqué de la ville.

Parmi les objectifs, on note la mise en œuvre de projets pour attirer et fidéliser les travailleurs, améliorer l’offre de service aux citoyens, soutenir le développement économique et l’entrepreneuriat, le développement et la promotion de bonnes pratiques environnementales.

Les projets et les propositions concernent tous les organismes et entreprises dans divers domaines que ce soit des initiatives « proposées et coordonnées par les organismes municipaux, les communautés autochtones, les conseils de bande, les coopératives, les organismes à but non lucratif, les entreprises privées, de même que les organismes des réseaux du milieu de l’éducation », indique-t-on.

Il s’agit de soumettre les projets en prenant « connaissance du cadre de vitalisation ; un guide pour déterminer si leur initiative respecte les priorités établies par l’agglomération de La Tuque ». Les détails se trouvent sur le site web de La Tuque sur la page du SDÉF

« Les actions posées dans ce cadre permettront à l’agglomération de La Tuque d’être plus attrayante et d’améliorer la qualité de vie de la population. Je remercie toutes les personnes qui travailleront ensemble pour rendre leur milieu encore meilleur », souligne la ministre Andrée Laforest, responsable des Affaires municipales et de l’Habitation

Pour le président du conseil d’agglomération et maire de La Tuque, M Luc Martel, « cette aide financière est un levier important qui nous permet de voir grand. Ce fonds doit servir à la réalisation de projets adaptés à notre communauté, qui sauront répondre aux besoins des citoyens de l’ensemble de l’agglomération de La Tuque, incluant nos communautés Atikamekw avec qui nous voulons développer des projets enrichissants pour tous. C’est une démarche que nous allons réaliser en équipe. Nous avons besoin de gens qui ont des idées à nous partager et que nous pourrons aider à réaliser. »

Le Service de développement économique et forestier (SDÉF) La Tuque est un service municipal offert par la Ville de La Tuque. Des conseils techniques et des outils financiers y sont disponibles pour les projets réalisés dans l’agglomération de La Tuque. Il s’agit d’un guichet unique de services permettant aux promoteurs privés d’obtenir un accompagnement au démarrage, à l’acquisition, à la modernisation et à la croissance de leur entreprise.