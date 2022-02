Des activités pour la semaine de relâche à Shawinigan

Même si le camp de jour de la semaine de relâche a dû être annulé, une foule d’activités seront offertes par la Ville de Shawinigan. Cette décision a été prise en raison d’une absence de moniteurs disponibles pour cette semaine. Les citoyens qui étaient déjà inscrits au camp ont été avisés.

À compter du 28 février, Shawinigan invite la population à patiner et à se baigner, voire à participer aux nombreuses autres activités offertes durant la relâche. Toute l’information sera sur le site de la ville dans la section sur les activités hivernales dès le 23 février.

Patinoires intérieures

Pour connaître l’horaire des activités dans les arénas, il faut visiter la section « patinlibre ». Le site web de la Ville permet de connaître les dernières mesures mises en place afin de respecter les recommandations de la Santé publique, notamment la vérification du passeport vaccinal et une preuve d’identité pour accéder à la glace. Toutes les autres mesures en lien avec la pandémie s’appliquent aussi (distanciation, lavage des mains, etc.).

Si la température le permet, il sera également possible d’utiliser la glace des nombreuses patinoires extérieures de la Ville et les chalets de services.

Bain libre

L’horaire du bain libre à la piscine du Centre des arts sera bonifié. Les détails sont dans la section « bainlibre ». La capacité d’accueil étant réduite en raison des mesures de distanciation, l’accès est réservé uniquement aux citoyens de Shawinigan et de Saint-Boniface. Une preuve de résidence et le passeport vaccinal seront demandés sur place.

Bibliothèques

Les bibliothèques de Shawinigan seront ouvertes. Elles offrent, en plus des livres, des trousses thématiques pouvant être empruntées, tout comme des instruments de musique et des jeux de société.

Il est également possible de mettre la main sur un laissez-passer familial qui donne accès gratuitement à différents musées de la région.

Le mercredi 2 mars, l’atelier en ligne « Lire la musique, oh que si ! » permettra aux participants d’intégrer facilement et rapidement les notions de base de ce langage. Le vendredi 4 mars, 10 h, c’est un atelier de dessin en ligne qui est offert aux jeunes de 7 ans et plus.

Activités extérieures

Que ce soit pour faire de la raquette, de la randonnée, du ski de fond ou pour une promenade en plein air, il est possible de pratiquer ces activités dans tous les secteurs de la ville, puisque les pistes et les parcs sont aménagés pour vous permettre de profiter des belles journées.

Notez que les activités sont sujettes à changements, en fonction des recommandations de la Santé publique.