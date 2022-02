Coupure d’eau et avis d’ébullition préventif, quartiers Sainte-Hélène et Beau-Rivage

La Ville de Shawinigan informe les citoyens qu’à la suite d’un bris sur le réseau d’aqueduc, une coupure d’eau est présentement en vigueur pour les résidences suivantes :

• Du 6772 au 10435, boul. des Hêtres

• De la 69e à la 98e Rue

• Avenues Dorion, Victor-Hugo, des Tilleuls, des Grands-Jardins, de Forillon, de Mingan, du Bic, d’Oka, Jules-Léger, de la Mission

• Du 9402, au 12082, Beau-Rivage

• Du 1721 au 1790, ch du Grand-Nord

• Du 10842, ch des Bois-Francs

• Du 83 au 182, ch des Sorbiers

Lorsque l’alimentation en eau sera rétablie, vous serez visés par un avis d’ébullition préventif. Vous devrez faire bouillir l’eau du robinet durant une minute à gros bouillons pour :

• Boire ou préparer des boissons;

• Préparer les biberons et les aliments pour bébés;

• Laver les légumes et les fruits;

• Préparer les aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée;

• Préparer des glaçons;

• Abreuver vos animaux de compagnie;

• Se brosser les dents et se rincer la bouche.

Vous pouvez utiliser l’eau non bouillie pour laver les vêtements et pour prendre une douche ou un bain. Vous pouvez laver la vaisselle au lave-vaisselle ou à la main avec du détergent, mais assurez-vous qu’elle soit bien sèche avant de l’utiliser.

Veuillez noter qu’il est possible de vous procurer de l’eau potable à l’aréna de Grand-Mère, par la 6e Rue (porte K). Vous devez apporter vos récipients pour les remplir vous-même.