Il est maintenant possible de déposer une candidature pour les Prix Harfangs

Pour souligner l'engagement et la contribution exemplaire de personnes ou d'organisations œuvrant à la conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune du Québec, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs lance aujourd'hui l'appel de candidatures pour la quatrième édition des prix Harfang des neiges.

Depuis 2018, ces prix sont décernés à des groupes ou à des personnes s'étant illustrés auprès de leur communauté par leur dynamisme et leur leadership, et dont les réalisations ont permis d'améliorer les connaissances, de susciter l'engagement ou de contribuer à la conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune.

Les prix Harfang des neiges témoignent bien de l'importance que le gouvernement du Québec accorde au travail d'exception accompli par des personnes engagées dans le développement durable de la faune et récompensent l'action citoyenne ayant des incidences positives sur la biodiversité dans les régions où elle s'exerce.

Les noms des lauréats et lauréates de la quatrième édition seront dévoilés publiquement d'ici la période estivale et un hommage leur sera rendu.

Les personnes ou organismes désireux de soumettre une candidature sont invités à le faire, d'ici le 6 mars 2022, dans l'une ou l'autre des six catégories suivantes :

Contribution des sciences à la faune;

Innovation en région;

Coup de cœur Relève - Individuel;

Coup de cœur Relève - Groupe;

Excellence en bénévolat;

Bâtisseur.

Les modalités et les formulaires relatifs à cet appel de candidatures sont accessibles ici.

Le Ministère souhaite la meilleure des chances à chacun et chacune des participants et participantes et remercie les personnes qui contribueront à faire rayonner leur expertise en déposant leur candidature pour ces prestigieux prix en matière faunique.