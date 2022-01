Le Défi château de neige est de retour pour s'amuser à l’extérieur

Le Défi château de neige 2022 vient de commencer partout au Québec et se poursuit jusqu’au 14 mars prochain.

L’objectif premier de ce défi est de bouger dehors et de s’amuser tout en s’adonnant à une activité classique de l’hiver québécois. Il n’y a donc nul besoin de construire un chef-d’œuvre.

Les participants courent également la chance de gagner de merveilleux prix de participation.

Pour participer, il suffit de construire un château de neige à l’endroit de votre choix, de l’immortaliser en photo et de partager celle-ci en l’inscrivant sur le site Web du Défi château de neige à l’adresse www.defichateaudeneige.ca.

Des prix seront attribués au hasard, tant au niveau provincial que régional, parmi ceux et celles qui auront inscrit leur château d’ici le 14 mars.

4 catégories

Lors de votre inscription, vous aurez le choix de répertorier votre construction parmi l’une des quatre catégories suivantes :

- Famille : pour tout le monde;

- Petite enfance : pour les services de garde et les CPE qui encadrent les enfants de 0 à 5 ans;

- École : pour les écoles primaires et secondaires;

- Organisme/municipalité : pour les organisations (autant les OBNL que les entreprises) et les municipalités.

Tout « ouvrage » de construction vient avec son lot de mesures de sécurité. La construction de châteaux qui comporte des toits et des tunnels est donc déconseillée. Les toits et tunnels sont extrêmement dangereux pour la sécurité des participants.

Mesures sanitaires

De plus, certaines mesures sanitaires ayant pour but de ralentir la propagation de la COVID-19 étant toujours en place, les occasions de faire de l’activité physique s’avèrent plus complexes et moins nombreuses.

Le Défi se présente alors comme une option de choix en raison de son côté ludique et de sa réalisation à l’extérieur.

Il est simplement recommandé de respecter les consignes sanitaires qui s’appliquent.

Plus de 4300 châteaux de neige ont été construits par les familles, les amis, les écoles, les centres de la petite enfance ou les organismes à travers la province en 2021.