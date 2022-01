Shawinigan annule des activités intérieures de loisir et de sport

En raison des mesures de santé publique actuellement en place, la Ville de Shawinigan informe les citoyens que les cours de natation (enfants et adultes) ainsi que les cours de mise en forme aquatiques et en salle, prévus à la session d’hiver, sont annulés.

Les citoyens inscrits à ces cours seront remboursés d’ici le 24 janvier.

Pour ce qui est des activités libres ou locatives, ayant lieu dans les établissements scolaires et dans les arénas (ex. : badminton et pickleball libre, moments sportifs, ligues de hockey), elles sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Les organismes qui tiennent des activités dans les centres communautaires doivent respecter toutes les consignes du gouvernement du Québec en vigueur.

Afin de permettre à la population de bouger, dans le respect des mesures sanitaires, la Ville offrira certaines activités, sur réservation, dans les arénas et à la piscine municipale. Ces activités pourront être pratiquées en solo, en dyade ou par les occupants d’une même résidence privée.

Patinage intérieur

Les résidents de Shawinigan peuvent réserver gratuitement une demi-glace pour une plage horaire de 50 minutes, à compter du mercredi 19 janvier, dans l’un des trois arénas du territoire. Les participants devront porter leur masque en tout temps, même sur la glace, et disposeront de 10 minutes dans un vestiaire avant et après l’activité, afin de mettre et retirer leurs patins.

Les résidents de Shawinigan et de Saint-Boniface peuvent également réserver des plages horaires, à partir du jeudi 20 janvier, pour des activités de baignade ou d’entraînement en corridors (aqualongueur) à la piscine du Centre des arts. Les tarifs habituels s’appliquent et devront être payés sur place.

Pour participer à ces deux activités, la présentation du passeport vaccinal est exigée, selon les mesures décrétées par le gouvernement du Québec. La réservation doit s’effectuer en ligne, au shawinigan.ca/programmation. L’accès pourrait être refusé aux personnes n’ayant pas réservé au préalable.

Les plages horaires offertes sont sous réserve de modification sans préavis, notamment en raison du personnel disponible en contexte de pandémie. Le nombre de réservations par personne par activité sera limité.