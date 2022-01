Au tour des 18 ans et plus de prendre rendez-vous pour la troisième dose

Le calendrier de vaccination pour la troisième dose a une fois de plus été devancé par Québec. Si hier les 25 ans et plus pouvaient prendre rendez-vous, les plages sont maintenant offertes à tous les Québécois adultes.

Les 18 ans et plus ne seront plus contraints d’attendre lundi prochain pour prendre rendez-vous. Devant la contagiosité du virus avec le variant Omicron, la prise de rendez-vous a été devancée de quelques jours.

La troisième dose, qui permet d’avoir une protection jusqu’à 75 % contre le variant, peut désormais être offerte aux personnes ayant contracté la COVID-19 qui en sont à la fin de leurs symptômes. Un délai de trois mois est néanmoins nécessaire entre la deuxième et la troisième dose.

Pour ce qui est de la vaccination des 12 ans et plus, Québec devrait annoncer plus de détails au cours des prochaines semaines.