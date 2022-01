Le Collège des médecins plaide pour des mesures plus strictes pour les non vaccinés

Le Collège des médecins du Québec enjoint le gouvernement à « accélérer la cadence pour mettre en place les mesures permettant de limiter le nombre de contacts avec les personnes non vaccinées ».

Le président du Collège, le Dr Mauril Gaudreault, a affirmé son soutien à la future obligation de troisième dose pour détenir un passeport vaccinal, écrivant, dans une lettre publiée vendredi, que son arrivée « doit se faire plus rapidement et couvrir un vaste ensemble de commerces et de lieux publics ».

« La population vaccinée ne peut plus souffrir en silence les contraintes des mesures sanitaires pendant que les personnes non vaccinées occupent un lit sur deux en courte durée et la majorité des lits aux soins intensifs », a−t−il plaidé.

Pendant ce temps, « la surcharge des hospitalisations et le délestage privent des milliers et des milliers de patients d’une intervention chirurgicale sans cesse repoussée, détériorant davantage dans certains cas leur état de santé », a−t−il affirmé, rappelant que « l’INESSS projette plus de 3 000 hospitalisations dans les semaines à venir, dont 400 aux soins intensifs, et que le réseau a perdu 20 000 de ses travailleurs ».

Le Dr Gaudreault a aussi tourné ses critiques vers le gouvernement provincial, qui selon lui manque de clarté dans ses communications à la population. « Les messages portant sur le dépistage, les tests rapides ou l’isolement sèment actuellement la confusion », a−t−il fait valoir, soulignant «le besoin d’une communication plus transparente et cohérente».