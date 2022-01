Plusieurs bâtiments municipaux de Shawinigan fermés jusqu’au 16 janvier

L’hôtel de ville de Shawinigan, ainsi que les centres administratifs des services des travaux publics et de la sécurité incendie, sont fermés au public jusqu’au 16 janvier inclusivement, et ce, afin de protéger le public et le personnel municipal.

Cette décision a été prise à la suite des nouvelles mesures sanitaires annoncées par la Santé publique.

Les services municipaux sont toutefois accessibles en ligne et par téléphone selon l’horaire normal à compter de ce mardi 4 janvier : 819 536-7200 ou [email protected]

Veuillez noter qu’aucun rendez-vous en présence ne sera possible jusqu’au 16 janvier. Le comptoir du Service des finances sera fermé jusqu’au 16 janvier inclusivement.

Paiement des taxes

Pour le paiement des taxes municipales, les citoyens sont invités à effectuer leur remise en ligne, par le biais des institutions financières ou par la poste en utilisant l’enveloppe de retour incluse dans l’envoi du compte de taxes.

Les citoyens qui doivent payer une contravention peuvent le faire en ligne, au comptoir de leur institution bancaire ou par la poste. Pour en savoir plus, consultez le www.shawinigan.ca/constats. Il est possible de prendre des ententes de paiement en ligne ou par téléphone.

Les arénas, la piscine du Centre des arts et les centres communautaires seront fermés au public et toutes les activités intérieures de loisirs y sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Bibliothèques

Les bibliothèques seront exceptionnellement fermées au public ce mardi afin de permettre au personnel de préparer le service de prêt sans contact. Des informations complémentaires sur les modalités de ce service seront communiquées prochainement.

Les chutes à livres des bibliothèques Hélène-B.-Beauséjour et Bruno-Sigmen sont cependant accessibles pour les usagers qui souhaitent rapporter des documents.

Les patinoires extérieures demeurent quant à elles ouvertes. Les chalets de service seront ouverts uniquement pour mettre les patins dans le respect des consignes sanitaires. Le flânage ne sera pas toléré.

Enfin, malgré la mise en place d’un couvre-feu à 22 h, l’offre de service de la RTCS sera maintenue intégralement, pour permettre aux travailleurs essentiels qui utilisent le transport en commun de se déplacer.