Shawinigan et ses cols bleus s’entendent pour une nouvelle convention collective jusqu’en 2026

Une nouvelle convention collective entre la Ville de Shawinigan et le Syndicat des cols bleus de la Ville de Shawinigan (CSN) a été signée ce matin.

Cette entente, d’une durée de sept ans, permet une plus grande conciliation travail-famille pour les employés, en plus de permettre d’offrir un meilleur service à la population.

« Nous sommes très satisfaits de la conclusion de cette négociation avec nos cols bleus », souligne le maire Michel Angers.

« Le processus a été retardé en raison de la COVID-19, mais somme toute, nous sommes arrivés à une entente concluante des deux côtés! »

« Nous avons réussi à répondre positivement au cahier de charge qui était soumis par les membres. La nouvelle convention respecte la conciliation travail-famille, un point central de notre négociation », ajoute pour sa part François Legault, président par intérim du Syndicat des cols bleus.

La convention collective 2020-2026 prévoit l’abolition du statut régulier sur appel afin de créer davantage de postes permanents. Cette nouvelle structure permettra à la Ville de Shawinigan d’être plus attractive et contribuera à la rétention du personnel.

De plus, des postes dits « hybrides » seront créés. Cela permettra aux employés de travailler à l’année.

Bonifications

Également, l’entente prévoit une augmentation du nombre de congés maladie, une bonification des allocations ainsi qu’une indexation du salaire annuel de 2 % pour 5 ans, et de 2,25 % pour les ans 6 et 7 de la convention collective.

« Ces changements permettront une meilleure rétention de notre personnel et assureront plus de flexibilité dans les services offerts aux citoyens. Je tiens à souligner la bonne collaboration entre les parties pendant la négociation. La convention collective a été négociée de bonne foi et les deux parties ont démontré une grande ouverture lors du processus », conclut le maire Michel Angers.