Noël au centre-ville de Trois-Rivières : la SDC dresse un bilan très positif

Au cours des dernières semaines, Trois-Rivières Centre, la SDC du centre-ville de Trois-Rivières, a misé sur l’achat local et a fait vivre une expérience aux familles en organisant des festivités qui en ont réjoui plus d’un et ont surtout engendré des retombées considérables.

Le père Noël a accueilli au total près de 300 familles, dont 550 enfants qui l’ont visité et surtout, ont eu la chance de vivre une expérience en discutant avec celui qui vient du pôle Nord, accompagné de ses lutins.

Des cahiers à colorier représentant des images du centre-ville ont été remis aux enfants, et les dessins ont été concoctés par une artiste de la région, soit Catherine Bard.

L’achat local au cœur des activités

Un atelier éphémère rassemblait 25 entreprises du cœur de notre ville, où l’on y trouvait des paniers cadeaux de tous les goûts et à différents prix.

À la fois commerces, restaurateurs, musée et hôtels y étaient présents et y avaient une visibilité.

De la marchandise représentant des visuels du centre-ville était également disponible à la boutique, afin que la population puisse s’approprier leur cœur de ville, à leur image. Disponibles sur le site internet de Trois-Rivières Centre, des chèques cadeaux d’une valeur de 60$ au coût de 50$ sont disponibles. Ceux-ci peuvent être utilisés dans une cinquantaine d’endroits du centre-ville.

Un calendrier de l’avent propose, depuis le 1er décembre, et ce jusqu’au 24 décembre, des prix à gagner d’une valeur de plus de 100$ par jour chez les commerces et restaurants du centre-ville participants. Le tout sur les réseaux sociaux du Centre-ville de Trois-Rivières et du 94.7.

Retombées économiques

Joanie Turcotte, présidente de Trois-Rivières Centre, est comblée par les résultats obtenus du projet : « une idée qui a pris forme à laquelle les entreprises et les partenaires se sont unis afin de rendre possibles cette initiative qui a su créer de la magie dans les cœurs des familles et miser sur l’achat local, dans un moment des plus important pour investir dans notre communauté ».

D’heureuses retombées indirectes sont également rapportées par les commerces et bénéfiques en cette période des fêtes. L’afflux de gens au centre-ville, dans le cadre des visites au père Noël, a permis de rencontrer l’un des objectifs de l’organisation, soit de stimuler la vitalité au cœur de la ville.