La STTR annonce un autre gel tarifaire pour l’année 2022

La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) désire informer ses usagers que les tarifs pour utiliser ses services de transport urbain et de transport adapté demeureront les mêmes pour l’année 2022.

Il s’agit d’un deuxième gel tarifaire en autant d’années et cette décision est motivée par la volonté commune qu’ont la STTR et la Ville de Trois-Rivières de promouvoir l’utilisation du transport collectif.

Les titres journaliers et les livrets de billets achetés en 2021 seront toujours valides l’année prochaine. Les usagers sont donc invités à les conserver jusqu’à leur utilisation.

« Nous sommes heureux d’annoncer un deuxième gel tarifaire consécutif à nos usagers. Avec cette décision et dans un contexte inflationniste, nous protégeons l’accessibilité de nos services et rendons le transport collectif encore plus économique comparativement à l’utilisation de la voiture », explique Michel Byette, président de la STTR.

Voici les tarifs selon les titres en 2022:

Monnaie exacte 3,50$

Porte-monnaie électronique (PME) 3,30$

Livret de 10 billets 35,00$

Titre général / mois 72,50$

Titre jeunesse (21 ans et moins) / mois 59,25$

Titre 65 ans et + /mois 56,00$

Carte à poinçon (Transport adapté) 66,00$

Laissez-passer 1 jour 10,00$

Enfants de 12 ans et moins gratuit

Carte CITÉ sans photo 5,00$

Carte CITÉ avec photo 8,00$