Distribution des tests rapides : les pharmaciens rappellent la marche à suivre

Les pharmaciens font appel à la collaboration de la population pour respecter la marche à suivre de leur pharmacie afin d’obtenir des tests rapides de dépistage de la COVID-19 à partir de lundi prochain.

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) souligne qu’il ne faut pas nuire à la continuité des services aux patients.

« Les tests seront distribués au fur et à mesure que nous les recevrons, mais il est possible qu'ils ne soient pas disponibles dans toutes les pharmacies dans les premières journées du déploiement. Les pharmacies participantes seront réapprovisionnées en continu dans les prochaines semaines en fonction des arrivages du gouvernement fédéral. Pour assurer le bon déploiement de cette initiative, nous aurons besoin du soutien de tous. Merci d'être à l'écoute des consignes pour l'obtention des tests », mentionne Benoit Morin, président de l'AQPP.

Voici les informations essentielles à considérer:

• Il est inutile de se présenter ou d'appeler en pharmacie avant le 20 décembre pour se procurer des tests.

• Évitez d'appeler au laboratoire de la pharmacie. Écoutez le message vocal d'accueil ou vérifiez le site Web ou les médias sociaux de votre pharmacie pour connaître la procédure spécifique ou connaître l'état des stocks. Chaque pharmacien propriétaire organisera la distribution selon sa réalité.

• Vérifiez l'affichage en pharmacie pour connaître la disponibilité ou non des trousses.

• Si vous présentez des symptômes, ne vous présentez pas en pharmacie. L'objectif est de se procurer les tests de dépistage avant même de présenter des symptômes.

• Si vous avez déjà une pharmacie habituelle où un dossier à votre nom est ouvert, il est suggéré de vous y rendre en premier lieu.

• Ayez en main votre carte d'assurance maladie.

• Les quantités seront limitées à une trousse comprenant cinq tests par mois par personne de 14 ans et plus. Cette limite s'applique à l'ensemble des pharmacies. Vous ne pourrez pas vous procurer plus d'une trousse en allant dans d'autres pharmacies. • Des instructions d'utilisation sont fournies dans la boîte du test.

• Si le résultat de l'autotest est positif, vous devez prendre rendez-vous dans un centre de dépistage pour faire confirmer le diagnostic avec un test TAAN.

Le gouvernement prévoit que la distribution gratuite en pharmacie pourrait se dérouler sur une période de trois mois, soit jusqu'au 31 mars prochain.

« Les pharmaciens continuent de répondre présents, à l'image de leur contribution exemplaire depuis le début de la pandémie, notamment avec l'administration des doses de vaccins contre la COVID-19. Avec notre réseau constitué de quelque 1900 pharmacies réparties sur tout le territoire québécois et notre relation de proximité avec les patients, nous bénéficions d'une force indéniable pour rejoindre la population, au bénéfice de tout le système de santé », conclut M. Morin.