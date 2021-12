429 000 $ à Lac-Édouard pour la construction d’un nouveau garage municipal

Québec accorde une somme de 429 000 $ à la Municipalité de Lac-Édouard pour la construction d’un nouveau garage municipal.

C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la députée de Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest.

Le bâtiment, d’une superficie de plus de 240 mètres carrés, sera situé au 111, chemin Côté. Il sera notamment doté d’une aire de garage comportant une porte double et d’une aire d’entreposage avec une porte simple.

On y retrouvera également un atelier, un bureau et un espace de rangement en plus d’une salle mécanique.

Le maire de Lac-Édouard, Larry Bernier, était présent à l’occasion du début des travaux.

« Je suis heureuse pour les gens de Lac-Édouard qui bénéficieront d’un garage municipal modernisé, souligne Mme Tardif. Ces travaux permettront d’assurer la santé et la sécurité des employés municipaux tout en permettant de mieux répondre à leurs besoins. En ce sens, la collaboration entre le gouvernement du Québec et la Municipalité, à l’origine de ce projet, est une réussite, et nous pouvons en être fiers. »

« Depuis de nombreuses années, notre garage municipal ne répondait plus aux besoins de notre municipalité, précise de son côté le maire Larry Bernier. La construction d’un nouveau garage de 48 pieds par 56 pieds permettra à nos employés d’effectuer certaines opérations reliées à l’entretien de nos camions et de nos autres équipements, ce qui permettra de réduire plusieurs frais assumés par les contribuables. De plus, ils œuvreront en toute sécurité, dans un milieu où il est plus agréable de travailler. Grâce aux programmes RÉCIM et PRABAM, mis en place par le gouvernement du Québec, notre municipalité sera dotée d’une construction à la fine pointe de la technologie. »