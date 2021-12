Une saisie d’armes et de drogues durant une perquisition à Shawinigan

Les policiers de l’Équipe d’enquête et de coordination sur le crime organisé(EECCO) Mauricie, assistés du groupe tactique d’intervention, ont réalisé ce matin une perquisition à Shawinigan.

Les policiers ont saisi :

• Trois armes à air comprimé;

• Une machette;

• Deux cellulaires;

• Petite quantité de cocaïne et de méthamphétamine

• Une somme d’argent en devise canadienne.

Les policiers ont également saisi six bûches de Noël qui seraient reliées à une enquête de vol en cours.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre le trafic d’armes à feu illégales au Québec. CENTAURE permet à la Sûreté du Québec ainsi qu’à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.