Un montant record de 47 000$ amassé pour La Fenêtre, Centre d'immersion aux arts

47 000$ ont été amassés par La Fenêtre, Centre d’immersion aux arts dimanche dernier au Club de curling de Trois-Rivières durant son 22e encan d’œuvres d’art annuel, qui était de retour en présentiel après une édition tenue exclusivement en ligne en 2020.

Grâce aux Encans Ouellette, c’est près de 80 acheteurs qui ont misé généreusement sur 103 œuvres d’art via un encan à la criée et un encan silencieux.

Sous la présidence d’honneur de la propriétaire du bar/galerie Suite Soixante, Johanne Grenon, et l’artiste-peintre Robert Roy, cette édition de la principale levée de fond de l’organisme est un succès significatif.

Il s’agit d’un soutien d’une envergure inespérée pour La Fenêtre qui offre des ateliers d’art adapté aux besoins des personnes ayant des difficultés fonctionnelles à Trois-Rivières et dans toute la Mauricie et qui est une oasis pour plusieurs depuis le début de la pandémie et bien au-delà depuis 23 ans.

Présentant des expositions et des spectacles, l’organisme a pour mission l’inclusion sociale des participants de ses ateliers d’art.

Le comité organisateur de cette édition de l’événement tient à souligner la générosité des artistes et des collectionneurs ayant cédé leurs œuvres au profit de l’organisme, de ses deux présidences d’honneur, de la quarantaine de bénévoles impliqués et des soutiens financiers des acheteurs, partenaires d’événements, commanditaires et députés.

Essentiel à la poursuite de sa mission, cet appui de la communauté ne cesse de s’accroître d’année après année en soutien à l’école d’art d’exception, qui récoltait 42 000$ en 2019 à la suite de son déménagement au Cap-de-la-Madeleine.