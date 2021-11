35 000 jeunes de 5 à 11 ans pourraient être vaccinés dans la région

Environ 35 000 enfants de 5 à 11 ans de la région sont admissibles à recevoir le vaccin contre la COVID-19, précise le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Pour obtenir un rendez-vous dans une clinique de vaccination, les parents doivent utiliser le portail Clic Santé ou encore composer le 1 877 644-4545 s’ils n’ont pas accès à Internet.

La vaccination s’amorce, dans un premier temps, dans les 5 cliniques de la région aux dates suivantes:

• Aujourd’hui : Trois-Rivières et Victoriaville

• 25 novembre : Drummondville et Shawinigan

• 26 novembre : La Tuque

L’objectif est de compléter l’administration de la première dose chez les enfants de 5 à 11 ans avant la période des fêtes. L’intervalle recommandé entre les 2 doses est de 8 semaines.

Aménagement ludique

Les cliniques de vaccination ont été aménagées de manière plus ludique afin de rendre l’expérience des enfants plus agréable.

Sous la thématique des fêtes qui approchent et de l’hiver, les lieux ont été aménagés afin d’assurer un processus facile pour les enfants et leur famille.

Un jeu de « cherche et trouve » et un dessin leur sont même proposés pour les distraire pendant la vaccination.

Les heures d’ouverture des cliniques ont été ajustées en fonction des horaires des enfants, mais surtout de leurs parents, soit le soir après l’école ou encore les week-ends.

Dans les écoles

La vaccination sera également offerte dans plusieurs écoles de la région à compter de la deuxième semaine du mois de décembre.

Ce sont majoritairement les écoles éloignées des cliniques de vaccination et celles situées dans les milieux urbains moins favorisés qui ont été identifiées en collaboration avec les Centres de santé scolaires et les directions des écoles privées et anglophones.

Les parents des élèves concernés seront informés par leur école respective.

Actuellement, 75,8 % de la population est adéquatement vaccinée dans la région. Ce taux devrait grimper progressivement au cours des prochaines semaines avec l’ajout des enfants de 5 à 11 ans.

La direction régionale de la santé rappelle que la vaccination pour les adolescents de 12 ans et plus et les adultes est toujours disponible dans les sites de vaccination. Toutefois, à compter d’aujourd’hui, ces personnes devront prendre rendez-vous par Clic Santé ou par le biais de la ligne téléphonique 1 877 644-4545.