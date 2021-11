250 000 $ de Québec pour rénover le Camp et auberge lac en Cœur

La députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a annoncé le versement de 250 000 $ au Camp et auberge lac en Cœur, situé à Lac-aux-Sables.

Cette contribution gouvernementale permettra d’aller de l’avant avec une rénovation majeure de l’auberge.

Cet important projet récréotouristique, qui est évalué à 1 227 000 $, a été retenu au terme d’un appel de projets lancé en juin dernier dans le cadre du Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC).

L’aide financière sera versée à l’entreprise Les villages étudiants, qui est responsable de la gestion des installations du Camp et auberge lac en Cœur.

« Le Camp et auberge lac en Cœur est ancré dans l’histoire de Mékinac, et il est primordial d’en prendre soin pour assurer sa pérennité, affirme Sonia LeBel. De nombreuses familles de partout en Mauricie ont profité de ses installations de génération en génération et, aujourd’hui encore, la tradition se poursuit. Cette cure de rajeunissement sera des plus bénéfiques pour ce camp de vacances si apprécié des gens de la Mauricie. »