Une 22e édition en présentiel pour l’Encan d’œuvres d’art annuel de La Fenêtre

L’Encan d’œuvres d’art annuel de l’organisme La Fenêtre, Centre d’immersion aux arts, sera de retour pour une 22e édition.

La levée de fond en présentiel promet aux acheteurs de miser sur plus d’une centaine d’œuvres d’art de qualité, le dimanche 5 décembre au Club de Curling de Trois-Rivières, de 13h à 16h.

Sous la présidence d’honneur de Johanne Grenon, propriétaire du bar/galerie Suite Soixante à Trois-Rivières, et de Robert Roy, artiste-peintre de Ste-Perpétue, la vente aux enchères aura pour encanteur Denis Ouellette des Encans Ouellette.

L’événement, un encan à la criée et un encan silencieux, a pour objectif de récolter des fonds en appui à la mission de l’école d’art qui joue un rôle essentiel : celui de fournir des remèdes culturels depuis plus de vingt ans par son offre diversifiée d’ateliers d’art adaptés aux besoins des personnes ayant des difficultés fonctionnelles dans l’ensemble de la Mauricie.

Il s’agit d’une invitation pour qui veut faire un don significatif à La Fenêtre, en plus d’acquérir une œuvre d’art – peinture, estampe, sculpture, et plus encore.

Un tableau de Robert Roy est mis à l’encan, en plus de ce ceux de Julie Lessard et de Serge Cadorette donnés généreusement par Suite Soixante.

Liste des oeuvres

On peut se procurer une œuvre d’Yves-Joseph Nolet, Umberto Bruni, Serge Brunoni, Yves Ayotte, André Buist, Hélène Lafontaine, Lorraine Dietrich, Marwan Shédid, André Pleau, Pierre Labrecque, Lorraine Beaulieu, Anne Marichal, Pierre Bellemare, Gérard Pautel ou Raymond Caouette. On peut également miser sur les œuvres de Gabriel Mondor, Romane Dumas-Kemp, Lucas Blais-Gamache, Élyse Chaîné, Sébastien Goyette-Cournoyer, Kathleen Bibeau et des oeuvres collectives créées par les participants aux ateliers de La Fenêtre.

Ces œuvres, qui répondront à tous les goûts et à tous les budgets, sont pour la plupart les créations d’artistes de la Mauricie, qu’ils soient établis ou de la relève.

On peut acheter le billet au coût de 20$ en prévente et de 25$ à la porte. Le billet inclus : le catalogue des œuvres à l’encan, une coupe de vin et un goûter dînatoire – gracieuseté du bar/galerie Suite Soixante.

Le passeport vaccinal sera demandé sur place.

Pour voir les œuvres et miser en ligne, cliquez ici.