Budget participatif citoyen : Nicolet dévoile les projets gagnants

La mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois, a annoncé en séance publique les projets gagnants de l'édition 2021 du budget participatif citoyen.

Pour le volet général, doté d'une enveloppe budgétaire maximale de 125 000 $, c'est le projet de la mise en place d'un parc à chiens qui l'emporte en ayant obtenu le plus grand nombre de votes, soit 42 % des votes déposés. Celui-ci sera donc réalisé en 2022 dans le cadre de l'an 4 du budget participatif citoyen.

Concernant le volet jeunesse, avec 86 % des voix exprimées, c'est le projet d'aménagement extérieur d'ESJN qui se voit déclaré gagnant.

Au total, c'est 648 citoyens (8,6 % des citoyens autorisés à voter) qui se sont prévalus de leur droit de vote. Un taux de participation dont la mairesse aimerait voir plus important, mais qui reste le plus élevé parmi les villes ayant mis en place la démarche du budget participatif.

Lutte serrée

Ce fut une lutte serrée pour le volet général, avec 214 votes pour le projet d'aménagement du parc à chiens, contre 178 votes pour la bonification des jeux d'eau et 115 votes pour le projet d'aménagement du parc-jardin collectif du 350e.

Du côté jeunesse, c'est le projet d'ESJN qui l'a remporté haut la main avec 121 votes contre le projet d'installation du mur de tennis et le projet d'installation de vélos musicaux.

« Je félicite les promoteurs des deux projets gagnants. Cette année, nous avons eu droit à une très belle qualité dans les projets déposés et tous méritaient de l'emporter, mais ainsi fonctionne la démocratie. Chaque porteur et porteuse de projet ont pu voir le travail exigeant derrière la réalisation de projets municipaux et je les invite à renouveler l'expérience, l'an prochain. Cette démarche nous prouve qu'il faut parfois plus d'un essai pour l'emporter. Encore bravo à tous et à toutes », concluait Geneviève Dubois.

Descriptif des projets gagnants

Volet général : Parc à chiens clôturé, avec modules d'agilité. Aménagement paysager avec panneau descriptif de l'histoire de Nicolet afin de marquer le 350e (legs), fontaine à boire double et abreuvoir pour chiens, bancs et tables. Coût du projet : 84 500 $

Volet jeunesse : Un lieu de réunion extérieur (de style classe verte) afin de pouvoir animer des rencontres en plein air pour les étudiants et la population. Installation de bancs ergo 360 qui seront installés devant l'école (bancs de style pupitre qui sont résistants et fabriqués localement en matériaux récupérés). Il y aura également une partie du terrain qui sera reverdie par la création d'espaces verts avec plantes vivaces et d'arbustes fruitiers. Coût du projet : 19 500$

Le Budget participatif citoyen est ce processus démocratique par lequel les Nicolétaines et Nicolétains, de 12 ans et plus, décideront de la façon d'utiliser une part du budget public. En 2021, une enveloppe budgétaire de 145 000 $ était réservée pour la réalisation de projets découlant de cette démarche.