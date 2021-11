Une panoplie d’activités pour célébrer le 350e anniversaire de Nicolet

La Ville de Nicolet a dévoilé la programmation des festivités entourant son 350e anniversaire qui sera célébré tout au long de l'année 2022.

C'est sous le thème « Au cœur de notre fierté » que les Nicolétains et Nicolétaines pourront profiter d'une panoplie d'activités gratuites ou à moindre coût qui s'étaleront tout au long de l'année.

« Ce que nous vous proposons au cours de la prochaine année, c'est une expérience nicolétaine. Et j'espère que cette année de festivités fera vibrer votre sentiment d'appartenance à Nicolet. Parce qu'après tout, ce sont d'abord les Nicolétaines et Nicolétaines qui se trouvent au cœur de notre fierté depuis 350 ans », a souligné la mairesse, Geneviève Dubois.

« Nous avons toujours dit que ce serait des fêtes par et pour les citoyens et c'est exactement ce que nous vous proposons. Nous voulons des fêtes qui nous ressemblent, mais aussi qui nous rassemblent » a ajouté, Denis Jutras, conseiller municipal responsable du comité du 350e.

Coup d'envoi

Le coup d'envoi des festivités du 350e se fera le 11 décembre, de 13 h à 16 h avec la « Place hivernale » qui sera accessible au public dans le parc Marguerite-D'Youville jusqu'en mars 2022.

Au menu, sentier de patins, station chaleureuse, illumination des arbres, activités et animations surprises. À compter du mois de mai, avec « Les fêtes dont vous êtes le héros », les citoyens seront l'acteur principal de leur propre histoire et celle de Nicolet en utilisant leur imagination et leurs talents pour créer un moment unique auquel pourront être conviés voisins et amis.

Aussi, s'ajoute à cette programmation une dizaine d'autres activités organisées par le milieu, mais financées par la Ville de Nicolet.

En attendant la construction permanente d'une promenade et d'une place sur la rue du 12-Novembre, la Ville de Nicolet prévoit l'aménagement d'une place du 350e avec mobilier urbain, lieu de rassemblements et animation derrière les commerces du centre-ville.

Festivités bonifiés

Fin juin, les citoyens pourront aussi s'attendre à des festivités de la Saint-Jean baptiste bonifiée et suivra en septembre « La fête des moissons », le 3 septembre 2022 sur la rue du 12-Novembre et dans le parc Marguerite-D'Youville.

Les plaisirs de la table et l'histoire du patrimoine agricole seront mis de l'avant lors de cette fête aux allures d'époque. « Comme dans le temps » avec les saveurs d'aujourd'hui.

Les festivités seront clôturées lors de « La fête des lumières », le 3 décembre 2022. Une panoplie d'activités extérieures ludiques et chaleureuses mettant en vedette la lumière seront au rendez-vous.

Finalement, la Ville créera un circuit patrimonial qui deviendra un legs pour les citoyens. Ce circuit comprendra un volet numérique important qui s'arrimera à un réseau de panneaux d'interprétation.