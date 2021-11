Gestion des matières résiduelles : bientôt un colloque à Drummondville

Réseau Environnement organisera, en partenariat avec Éco Entreprises Québec et RECYC-QUÉBEC, la 22e édition du Colloque sur la gestion des matières résiduelles au Centrexpo Cogeco de Drummondville les 16 et 17 novembre prochain.

Cette année, le Colloque sera en personne et permettra aux participantes et aux participants de réseauter avec les expertes et les experts du milieu.

Des conférences sur la REP, sur l’innovation, l’optimisation et la modernisation des centres de tri, sur les comportements des Québécoises et des Québécois ainsi qu’un portrait sur l’expérience française seront au cœur de l’événement.

Plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec, Réseau Environnement agi comme catalyseur de solutions innovantes pour une économie verte.

Carrefour d’informations et d’expertises favorisant l’émergence de solutions environnementales, l’association assure l’avancement des technologies et de la science dans une perspective de développement durable.

Elle rassemble des expertes et des experts des domaines public, privé et parapublic qui œuvrent dans les secteurs de l’eau, des matières résiduelles, de l’air, des changements climatiques, de l’énergie, des sols, des eaux souterraines et de la biodiversité.