La Shop à réparer simultanément dans deux villes de la région

Pour la première fois, la Shop à réparer se tiendra simultanément dans deux villes de la région grâce à une collaboration entre Environnement Mauricie et le Carrefour jeunesse emploi (CJE) de Shawinigan.

Cette activité, qui se déroulera en parallèle au Vendredi fou le 26 novembre, mettra en relation des bénévoles et des citoyens qui veulent faire réparer gratuitement leurs objets du quotidien : grille-pains, lampes, pantalons, etc.

La réparation évite ainsi des déchets, en plus d’offrir des interactions riches en apprentissages.

Par le passé, plus de 230 objets ont été réparés par 50 bénévoles.

La Shop à réparer de Trois-Rivières aura lieu de 15 h à 20 h Maison de la solidarité 1060, rue Saint-François-Xavier. Celle de Shawinigan se tiendra de 15 h à 19 h Locaux de Boulot Éco 603, 4e rue de la Pointe.

Bénévoles recherchés

Environnement Mauricie lance un appel aux bénévoles pour compléter les équipes de réparateurs.

« Les gens intéressés à aider leurs communautés et qui se qualifient de patenteux, bisouneux ou personnes ayant des doigts de fée sont invités à contacter Environnement Mauricie », lance à la blague la conseillère en environnement Auriane Schiewe qui est responsable de l’événement.

Inspirée par les Repairs Café que l’on voit apparaître partout dans le monde, la Shop à réparer est un rendez-vous annuel en Mauricie qui rappelle l’importance de réduire à la source les déchets que l’on génère.

« On parle d’une activité qui s’inscrit dans la philosophie du développement durable, explique la directrice générale Lauréanne Daneau. Sur le plan environnemental, on réduit l’enfouissement, on fait des économies en évitant d’acheter du neuf et puis on crée de nouveaux liens sociaux en entrant en contact avec des inconnus qui acceptent de nous aider. »

Le bottin des réparateurs

Pour ceux et celles qui ne peuvent pas y participer, Environnement Mauricie rappelle que son équipe a créé en 2020 le bottin des réparateurs. Cet outil numérique est disponible sur son site internet et répertorie les coordonnées de réparateurs à travers toute la région.

D’ailleurs, le CJE de Shawinigan profite de l’occasion pour souligner son projet Boulot Éco qui offre la réparation de petits électroménagers, à la réfection et la revalorisation de meubles et de matières textiles tout au long de l’année.

Les bénévoles et les participants devront respecter en tout temps les consignes des mesures sanitaires : port du masque obligatoire, désinfection des mains, distanciation physique, etc. Le passeport vaccinal n’est pas exigé.