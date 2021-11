De nouveaux visuels pour le centre-ville de Trois-Rivières

Trois-Rivières Centre, la SDC du centre-ville, a présenté aujourd’hui ses nouveaux visuels pour le cœur de la ville.

Ceux-ci se découleront en différentes représentations pour l’organisation et de la marchandise à vendre dans L’Atelier du père Noël, du 18 novembre au 19 décembre.

L’artiste Catherine Bard a travaillé de concert avec l’organisation pour développer ces trois visuels. Le Cœur de Trois-Rivières L’artiste a repris les grands éléments représentant et symbolisant le centre-ville de Trois-Rivières.

Efficient et évocateur, en plus de pouvoir se décliner en plusieurs couleurs, celui-ci représente le centre-ville en une seule image, avec sa rue des Forges, le parc Champlain et ses arbres, l’aspect festif de Trois-Rivières avec ses terrasses et restaurateurs, la proximité de l’eau/du Fleuve, le Port, etc.

Le Bateau-Humain

Mme Bard a voulu ici représenter le centre-ville de façon ludique, avec un bateau représentant le Port ainsi qu’un drink à la main représentant les terrasses. La proximité de l’eau au centre-ville lui offre très certainement un caractère unique et lui permet de se distinguer des autres villes.

Cette image propose un côté humain, que l’on retrouve grandement dans le cœur de notre ville.

Le chien poète cosmique

L’idée du chien poète cosmique vient du côté poétique du centre-ville. Des textes accrochés un peu partout parsèment le centre-ville et c’est quelque chose de très caractéristique à Trois-Rivières et son quartier signature.

Trois-Rivières est également le lieu où se déroule le festival international de la poésie chaque année. À travers ce design, elle a voulu être dans l’évocation plutôt que dans un symbole clair, comme la poésie évoque l’émotion.

Le concept va jusqu’à épouser le côté festif, musical, culturel de notre environnement distinctif. La rue des Forges, les bâtisses que l’on retrouve au centre-ville.

La présidente de Trois-Rivières Centre, Joanie Turcotte, est enthousiaste de cette initiative : « le fait de travailler avec une artiste de la région pour créer des images représentant notre centre-ville est très évocateur et cela nous permettra de nous amuser avec ces concepts et les exploiter plus amplement. Les emblèmes que l’on a développés avec Catherine sont très diversifiés et ils s’adressent à différents segments d’âge, selon leurs goûts, afin qu’ils s’approprient de façon artistique notre quartier signature qu’est le centre-ville ».