Le Collège Marie-de-l’Incarnation inaugure ses nouvelles installations sportives

Depuis la rentrée scolaire, les élèves du Collège Marie-de-l’Incarnation (CMI) profitent de la surface remise à neuf du gymnase, des vestiaires et des installations sanitaires complètement rénovés.

Aux couleurs des équipes sportives du Collège « Les Panthères », les élèves peuvent jouir d’un environnement plus attrayant, plus sécuritaire et développer leur sentiment de fierté pour le CMI.

Toutes ces réalisations ont pu voir le jour grâce au succès de la campagne majeure de financement et des dons reçus par la communauté de la Mauricie, les anciens et les anciennes du CMI et des entreprises de la région.

Finalement, c’est plus de 280 000 $ qui ont été amassés par l’équipe de la Fondation.

En plus d’investir dans les infrastructures du Collège, cette campagne visait à propulser le potentiel sportif et personnel des élèves en les encourageant à se dépasser, en favorisant leur bien-être et en les incitant à demeurer actifs tout en renforçant leur sentiment d’appartenance avec leur institution.

Projets réalisés

La Fondation a déjà réalisé plusieurs projets, dont le réaménagement de la cafétéria, le développement d’un local de pédagogie innovante La Ruche et le réaménagement du service de garde.

La Fondation continue de donner son support en offrant des bourses aux élèves du Collège afin de les aider dans leur cheminement académique.

Benoit Marquette, président du conseil d’administration de la Fondation du Collège Marie-de-l’Incarnation a voulu souligner : « La campagne majeure s’est terminée sur une note très positive et les retombées pour les élèves sont incroyables. La Fondation continuera d’investir dans le potentiel humain du Collège et dans de nouvelles infrastructures dans les prochains mois. »