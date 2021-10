La STTR lance son service de transport à la demande

La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) offre maintenant à la population un nouveau service de mobilité, soit le transport à la demande.

Prenant la forme d’un projet pilote, celui-ci permet de réserver un déplacement en autobus, à partir de l’application Blaise Transit.

Une fois la réservation effectuée, le chauffeur vient chercher l’usager à l’arrêt désigné et il le reconduit à l’endroit déterminé, sans effectuer de correspondance.

De plus, ce service permet d’effectuer une réservation de 3 jours à 30 minutes avant l’heure de départ. Le transport à la demande est donc plus rapide et surtout plus flexible que les lignes de transport fixes.

Ce service est aussi offert aux mêmes tarifs que ceux actuellement en vigueur sur le réseau de la STTR. Les usagers peuvent donc utiliser leur carte Cité (titre mensuel ou porte-monnaie électronique) ou payer 3,50$ en monnaie, lors de l’embarquement.

Projet pilote

Présentement, le transport à la demande n’est disponible que dans certaines zones de Trois-Rivières. Celles-ci incluent notamment le secteur Pointe-du-Lac, le Parc industriel Carrefour 40-55, le Parc industriel des Hautes-Forges et plusieurs autres établissements situés dans le Carrefour du Savoir comme le Cégep de Trois-Rivières, l’Université du Québec à Trois-Rivières et le Centre hospitalier affilié universitaire régional.

Aussi, il est important de mentionner que le service n’est disponible que du lundi au vendredi, de 19h00 à minuit.

Pour utiliser le service, les usagers doivent se créer un compte gratuit dans l’application Blaise Transit. Ensuite, ils doivent effectuer leur réservation en respectant la zone et les horaires dans lesquels le service est offert.

En fonction de l’origine et de la destination de l’usager, l’application proposera un trajet débutant et se terminant à un arrêt d’autobus à proximité situé dans la zone d’opération du service.

Parcours de marche

Une fois la réservation effectuée, l’usager peut suivre son parcours de marche vers l’arrêt et connaître la position de l’autobus qui viendra le chercher en temps réel. Puis, il procède à l’embarquement en validant sa carte Cité ou en payant avec de la monnaie.

Le chauffeur ira ensuite le reconduire à destination, sans effectuer de correspondance.

Les personnes n’ayant pas accès aux outils technologiques nécessaires peuvent appeler au service à la clientèle de la STTR pour effectuer leurs réservations.

Enfin, il est possible d’en savoir plus sur le fonctionnement du transport à la demande en cliquant ici.

Projet emballant

« Ce projet pilote est très emballant, car il réinvente l’utilisation du transport collectif. Il offre une alternative plus rapide, plus écologique et plus adaptée aux horaires variables des usagers. Dans les mois à venir, nous évaluerons la popularité et les retombées de ce nouveau service pour déterminer s’il peut être déployé à plus grande échelle », explique Charles-Hugo Normand, directeur des communications et des partenariats à la STTR.

« Nous sommes fiers de notre collaboration avec une société de transport québécoise qui priorise l’innovation durable dans le souci de mieux desservir ses usagers. Ce projet novateur, mené exclusivement par des acteurs québécois, est le premier en son genre dans la province et nous sommes sûrs qu’il deviendra une référence dans le secteur du transport collectif au Québec et ailleurs dans le monde », termine Justin Hunt, cofondateur de l’application Blaise Transit.