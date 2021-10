Un Salon de l’emploi en alimentation Bouffe à Shawi le 17 novembre

Le 17 novembre prochain aura lieu le Salon de l’emploi en alimentation Bouffe à Shawi, un événement de recrutement en formule portes ouvertes où les restaurateurs et entreprises du secteur alimentaire de la ville reçoivent des candidats et candidates directement dans leur lieu d’affaires.

Le site BouffeaShawi.com avait été lancé lors du début de la première vague pour promouvoir les commerces qui sont demeurés ouverts pendant la pandémie.

Tout en faisant la promotion d’un secteur économique essentiel, l’objectif du salon est de recruter du personnel spécialisé en alimentation avant la période des fêtes.

Dans la grande ville, près de 160 entreprises du secteur alimentaire doivent ajuster leurs opérations avec une pénurie de main-d’œuvre.

Lors de cette journée, les personnes responsables du recrutement seront présentes afin d’accueillir les candidats et candidates. La formule portes ouvertes permet de rencontrer les candidats et candidates ou les employeurs directement dans le milieu d’opération de l’entreprise.

« La participation à un salon de recrutement est plus complexe pour un restaurateur ou un épicier. De plus, le manque d’employés réduit la disponibilité pour un événement plus traditionnel. Les coûts en salaires et le matériel promotionnel à imprimer sont souvent un frein pour des entrepreneurs. Tout en créant des emplois, cette formule à prix abordable aidera à la promotion de plusieurs entreprises qui contribuent à l’essor économique de la ville », affirme Stéphane Daoust.

Les entreprises participantes bénéficieront d’une visibilité médiatique sur les médias sociaux et imprimés, avant et lors de l’événement.

La période d’inscription se termine le 2 novembre.

Le Salon de l’Emploi en Alimentation Bouffe à Shawi est coordonné par Stéphane Daoust, initiateur de bouffeashawi.com. Pour vous inscrire : 819-531-0355.