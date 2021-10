Économie verte : le Réseau Environnement se réjouit des annonces de François Legault

Réseau Environnement salue les engagements pris par le premier ministre en matière environnementale lors du discours inaugural.

L’organisme ajoute dans un communiqué qu’il continue de penser que le Québec a tous les atouts qui lui permettront de devenir un leader mondial en matière d’économie verte.

« Depuis plusieurs années, nous martelons les principes d’une économie verte et nous sentons que le gouvernement avance dans cette direction », affirme la présidente-directrice générale de Réseau Environnement, Christiane Pelchat.

« Nous nous réjouissons surtout de la décision du gouvernement de renoncer définitivement à extraire des hydrocarbures au Québec », mentionne-t-elle.

« L’ambition du gouvernement de faire du Québec un pôle mondial pour le transport électrique, pour la filière des batteries et pour la production d’hydrogène vert est la voie à prendre. Ces créneaux d’avenir permettront au Québec de devenir un acteur de premier plan et de se positionner favorablement pour la transition vers une économie plus verte », a poursuivi Mme Pelchat.

Atout incomparable

« Le Québec dispose d’un atout incomparable, celui d’une énergie verte abondante. Il faut la mettre de l’avant et miser sur nos atouts. »

« Nous sommes heureux d’entendre les priorités environnementales du gouvernement, et nous serons des partenaires privilégiés du gouvernement dans l’atteinte de ses objectifs », a-t-elle conclu.

Rappelons que le Réseau Environnement rassemble des expertes et des experts des domaines public, privé et parapublic qui œuvrent dans les secteurs de l’eau, des matières résiduelles, de l’air, des changements climatiques, de l’énergie, des sols, des eaux souterraines et de la biodiversité.