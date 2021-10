COVID-19 : les employeurs de la région appelés à la vigilance

La Direction régionale de la santé publique tient à rappeler à tous les employeurs de la Mauricie et du Centre-du-Québec l’importance du respect des mesures sanitaires à observer en milieu professionnel, et ce malgré l’avancement de la vaccination.

Même si 73,7 % de la population est adéquatement vaccinée, elle ajoute que la progression du variant Delta sur le territoire demeure préoccupante.

Les milieux de travail sont des lieux propices aux éclosions, comme en témoignent les éclosions connues dans le passé. Les employeurs doivent donc demeurer vigilants et conserver des habitudes sanitaires adéquates.

Voici un rappel de quelques mesures à maintenir pour l’entreprise et ses travailleurs, qu’ils soient vaccinés ou non :

• Respecter la distanciation sociale de deux mètres. Si elle ne peut être respectée, le port du masque de procédure est requis.

• Favoriser des mesures plus sécuritaires visant la distanciation sociale et encourager lorsque possible le télétravail.

• Si un membre du personnel présente des symptômes, il ne doit pas se présenter en milieu de travail même s’il a reçu deux doses de vaccin ou est adéquatement protégé, il doit se faire dépister et s’isoler dans l’attente de son résultat.

• Lorsqu’un membre du personnel reçoit un diagnostic positif à la COVID-19, il ne peut se présenter sur son lieu de travail, et ce même s’il est adéquatement vacciné. Il doit respecter les mesures d’isolement qui lui seront transmises par la Santé publique.

Ne pas baisser la garde

« Le danger chez une personne doublement vaccinée, c’est de baisser sa garde. Le respect des mesures sanitaires doit être maintenu dans tous les milieux, notamment en entreprises/commerces où plusieurs éclosions ont eu lieu dans notre région au cours des dernières vagues. Nous désirons rappeler à tous les employeurs et aux travailleurs de la région l’importance de demeurer vigilants et rigoureux dans l’application des mesures sanitaires », mentionne la Dre Marie-Josée Godi, directrice de la santé publique et responsabilité populationnelle au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

L’application et le maintien de ces mesures dans les milieux professionnels sur l’ensemble du territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec est primordial afin de contrer la montée des cas dû au variant Delta et ainsi s’assurer de la sécurité des travailleurs et de leur entourage.

Les employeurs désirant obtenir de plus amples informations sur l'ensemble des mesures sanitaires s'appliquant en milieu de travail sont invités à consulter la charte d’engagement à combattre le coronavirus en milieu de travail au https://www.cnesst.gouv.qc.ca/.

L'équipe de santé au travail de la Direction de la santé publique peut aussi vous soutenir dans l'application des mesures préventives en milieu de travail. Il s'agit d'un service gratuit offert par une équipe de professionnels en hygiène du travail, ergonomes, infirmières et médecins en santé au travail.

Si vous avez besoin de soutien, contactez l'équipe Info COVID-Santé au travail au 1 833-392-0115 (du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h) ou par courriel à l’adresse suivante : [email protected]