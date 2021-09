Le Salon de l’emploi et de la formation de Shawinigan bientôt de retour

Le Salon de l’emploi et de la formation de Shawinigan sera de retour cet automne.

Pour marquer le coup de cette 8e édition, deux journées seront consacrées à l’événement : le 5 octobre se déroulera en mode virtuel, tandis que le 6 octobre aura lieu en présence au Centre d’entrepreneuriat Alphonse Desjardins Shawinigan et au Digihub Shawinigan.

Des centaines d’entreprises sont déjà sur la plateforme virtuelle de travaillerashawi.ca et plus de 55 employeurs ont réservé leur kiosque pour la formule en présence.

« Le manque de travailleurs est un frein majeur au développement et à l’expansion des entreprises actuellement. C’est vrai partout au Québec et c’est aussi vrai chez nous », explique le maire de Shawinigan, Michel Angers.

« Le Salon de l’emploi et de la formation de Shawinigan est une belle opportunité pour les travailleurs de faire le saut en région pour venir relever de nouveaux défis ! À Shawinigan, nous avons des entreprises de pointes de calibre international. Nous avons aussi des commerces et des entreprises de services plus nichés qui ont besoin de la créativité et de la présence de main-d’œuvre. J’invite donc les travailleurs d’ici, et ceux d’autres régions, à participer activement au Salon de l’emploi et de la formation de Shawinigan. C’est un petit investissement qui pourra vous mener loin ! »

Formule virtuelle

Les participants peuvent dès maintenant aller au travaillerashawi.ca pour remplir leur fiche « candidat » et découvrir les nombreuses entreprises présentes sur la plateforme.

Le 5 octobre, de 10 h à 18 h, une zone clavardage sera offerte pour permettre à chacun d’aller à la rencontre d’un futur employeur, d’un futur candidat ou de poser des questions sur les deux formations.

C’est d’ailleurs lors de cette journée que les offres d’emploi et de formations seront le plus à jour.

Le 6 octobre, ce sera la formule en présence L

« La pandémie nous a tenus éloignés les uns des autres. Nous souhaitons maintenant permettre aux candidats et aux employeurs de se rencontrer, d’échanger et, qui sait, de concrétiser des liens d’emploi », explique la coordonnatrice de l’événement et conseillère en attractivité de talents au Service de développement économique à la Ville, Hélène Simard.

« La formule virtuelle est idéale pour rejoindre des candidats de l’extérieur de la région… Montréal, Québec. La formule en présence nous ramène au côté plus « humain ». Nous en sommes très heureux. »

Plus de 55 exposants seront présents au Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins Shawinigan et Digihub Shawinigan, le 6 octobre prochain.

L’événement se tiendra de 13 h 30 à 18 h et une preuve vaccinale sera demandée pour tous les visiteurs.