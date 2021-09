Prendre l’autobus est gratuit aujourd’hui à Shawinigan

Ce 15 septembre, l’autobus est gratuit à Shawinigan.

La Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) invite en effet les citoyens à prendre l’autobus sans débourser un sou, dans le cadre du Défi sans auto solo.

C’est uniquement le transport en commun régulier qui est offert gratuitement toute la journée et non pas le transport adapté et l’accès-bus.

Cette initiative vise à promouvoir l’utilisation de modes de transport alternatifs.

« En permettant aux citoyens de prendre l’autobus gratuitement, nous sommes très heureux, encore une fois cette année, de nous associer au Défi sans auto solo. Cette initiative formidable fait la promotion des transports collectifs et actifs ainsi que des bénéfices qui y sont associés, tant sur le plan monétaire que pour la santé et l’environnement » indique Jean-Yves Tremblay, conseiller municipal et président de la RTCS.