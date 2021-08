Travaux de réfection de plusieurs terrains de tennis à Shawinigan

La Ville de Shawinigan informe les citoyens que les terrains de tennis des parcs Frank-Gauthier, de la Rivière, Paul André-Potvin, de Sainte-Flore et du Saint-Maurice font l’objet de travaux de réfection pour les prochaines semaines à venir et devront être fermés temporairement et sporadiquement.

Dû à un ajustement d’échéancier par l’entrepreneur responsable des travaux, les terrains de tennis du parc du Saint-Maurice ne sont pas fermés cette semaine (contrairement à ce qui avait été annoncé dans le communiqué précédent).

Considérant que l’échéancier des travaux peut être influencé par plusieurs facteurs, la fermeture temporaire sera indiquée sur place, à l’aide d’affiches. Pour consulter la liste de tous les terrains à Shawinigan où pratiquer le tennis gratuitement, visitez le www.shawinigan.ca/tennis.