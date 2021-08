Cinquante nichoirs installés à Trois-Rivières pour préserver l’hirondelle bicolore

En partenariat avec GDG Environnement, la Fondation Trois Rivières durable réalise un projet de conservation de la faune visant à préserver l’hirondelle bicolore sur le territoire trifluvien. Durant l’été, une cinquantaine de nichoirs ont été installés dans différents secteurs de la ville permettant de favoriser la nidification de cet oiseau champêtre qui peine à se contenter des sites naturels en diminution.

Ensemble, les partenaires ont assuré un suivi régulier des installations afin dedocumenter le taux d’occupation, la présence de nids, d’œufs et de jeunes.

Voyant sa population décliner depuis plusieurs années, l’hirondelle bicolore est identifiée comme une priorité de conservation par de nombreuses stratégies régionales de conservation des oiseaux au Canada. À l’échelle locale, la réalisation de ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de conservation des milieux naturels de Trois-Rivières identifiant également les habitats des oiseaux champêtres comme une de ces cibles de conservation.

Les oiseaux champêtres offrent de nombreux services écologiques bénéfiques pour les communautés environnantes. Leur abondance sur le territoire trifluvien est notamment nécessaire à la pollinisation des plantes ainsi qu'à la réduction des insectes nuisibles aux cultures et à l'humain. La pose de nichoirs favorise la préservation de leur espèce et permet d'assurer ces services écologiques. Ce projet vise davantage les hirondelles bicolores puisque ces dernières s'accommodent bien de nichoirs artificiels.

Résultats du projet

Selon les observations des membres des équipes terrain de la Fondation Trois-Rivières durable et de GDG Environnement, treize des cinquante nichoirs ont été occupés durant la période estivale. On explique ce taux d’occupation par le délai d’installation des cinquante nichoirs n’ayant rendu accessible la totalité des sites qu’à la mi-mai, soit peu après la période de nidification de l’hirondelle bicolore. Les partenaires se réjouissent tout de même de la réponse positive de l’espèce face à l’installation. Quatre oisillons ont été repérés dans un nichoir et des œufs ont été aperçus dans deux autres sites. Comme les nichoirs seront laissés sur place pour les prochaines années, on ne peut qu’espérer un taux d’occupation grandissant pour la prochaine période de nidification.

C’est grâce au soutien financier de GDG Environnement qu’il a été possible pour la Fondation Trois Rivières durable de réaliser ce projet de conservation de la faune s’inscrivant dans la Stratégie de conservation des milieux naturels de Trois-Rivières. Les résultats prometteurs de l’installation de ces nichoirs encouragent les partenaires à discuter d’un renouvellement de collaboration pour déployer une deuxième phase à ce projet.