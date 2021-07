Fini la quarantaine pour certains voyageurs qui rentrent au pays

Dès aujourd'hui, les voyageurs entièrement vaccinés arrivant par voie terrestre ou aérienne qui sont autorisés à entrer au Canada et qui respectent certains critères ne seront pas tenus de se mettre en quarantaine ou de subir un test de dépistage de la COVID-19 au 8e jour suivant leur arrivée.

De plus, les voyageurs entièrement vaccinés arrivant par voie aérienne ne seront pas tenus de séjourner dans un hôtel autorisé par le gouvernement (HAG) en attendant le résultat de leur test à l'arrivée.

Qui est autorisé à entrer?

Pour pouvoir bénéficier des mesures de santé publique assouplies, les voyageurs doivent respecter les critères suivants :

1. être autorisés à entrer au Canada;

2. être entièrement vaccinés; pour être considérés comme entièrement vaccinés, les voyageurs doivent avoir reçu toutes les doses d'un vaccin ou d'une combinaison de vaccins contre la COVID-19 approuvés par le gouvernement du Canada au moins 14 jours avant leur arrivée au Canada. À l'heure actuelle, ces vaccins sont fabriqués par Pfizer, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD et Janssen (Johnson & Johnson).

3. rencontrer toutes les exigences d'exemption pour les voyageurs entièrement vaccinés telles que présenter la preuve d'un test de dépistage moléculaire de la COVID 19 avant de monter à bord d'un avion ou d'arriver à la frontière terrestre, et soumettre leurs renseignements obligatoires incluant une preuve de vaccination numérique en français ou en anglais à l'aide d'ArriveCAN.

ArriveCAN

Les voyageurs entièrement vaccinés doivent soumettre leurs renseignements obligatoires, notamment une preuve de vaccination numérique en français ou en anglais, dans ArriveCAN (au moyen de l'application ou du portail Web) avant d'arriver à la frontière.

Les voyageurs pourront téléverser leur preuve de vaccination dans ArriveCAN avec la nouvelle version qui sera publiée le 5 juillet à 00 h 01, heure avancée de l'Est. Les voyageurs doivent utiliser la version la plus récente publiée le 5 juillet dans la boutique Google Play ou la boutique d'applications pour iPhone.

Si les voyageurs ne sont pas en mesure de saisir eux-mêmes leurs informations, ils peuvent demander à un ami ou à un membre de leur famille de le faire pour eux.

Il n'y a aucun changement pour les voyageurs qui ne sont pas entièrement vaccinés. Ces voyageurs doivent toujours séjourner trois jours dans un HAG (mode aérien), se mettre en quarantaine pendant 14 jours, passer tous les tests de dépistage obligatoires (avant le départ, à l'arrivée/1er jour et 8e jour) et soumettre leurs renseignements obligatoires dans ArriveCAN avant d'arriver au Canada.

Tourisme interdit

Toutes les restrictions de voyage en vigueur au Canada et toutes les exigences de santé publique continuent de s'appliquer.

Les voyages discrétionnaires (c.-à-d. pour le tourisme, les loisirs, ou le divertissement) demeurent interdits pour les étrangers. Les voyageurs qui tentent de passer la frontière pour ces motifs se verront refuser l'entrée.

Il convient de souligner que les États-Unis ont aussi prolongé les restrictions liées aux voyages non essentiels jusqu'au 21 juillet à leur frontière terrestre et maritime avec le Canada et le Mexique, sauf pour le commerce et les voyages essentiels.