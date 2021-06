Près de 61 % de la population régionale maintenant vaccinée avec une première dose

Les cliniques de vaccination ont été fortement achalandées ce week-end dans la région, ce qui a permis à la région d'atteindre 60,7 % de la population vaccinée avec une première dose de vaccin contre la COVID-19.

Au total, 340 896 doses de vaccin ont été administrées dans la région, dont 317 635 premières doses et 23 261 secondes doses.

La couverture vaccinale est (en date du 30 mai):

• 70 ans et plus : 93,9 %

• 60-69 ans : 89,6 %

• 50-59 ans : 79 %

• 40-49 ans : 67,6 %

• 30-39 ans : 54,7 %

• 18-29 ans : 41 %

• 12-17 ans : 14,6 %

Une formule qui suscite l'intérêt

Au cours du week-end, 1 802 personnes se sont présentées, sans rendez-vous, dans l'un des sites de vaccination de masse de Trois-Rivières, Shawinigan, Drummondville et Victoriaville pour recevoir leur seconde dose de vaccin.

Toutes les plages horaires disponibles ont été comblées et de nouvelles plages horaires sont offertes cette semaine selon l'horaire suivant :

• Complexe sportif Sani Marc (Victoriaville) - 800 doses disponibles

• 2 juin: 8 h à 20 h

• Centrexpo Cogeco (Drummondville) - 550 doses disponibles

• 3 juin: 8 h à 20 h • 4 juin: 8 h 30 à 17 h

• Bâtisse industrielle (Trois-Rivières) - 490 doses disponibles

• 2 juin: 8 h 30 à 16 h • 3 juin: 8 h 30 à 16 h • 4 juin: 12 h à 19 h 30

Rappel important

Rappelons que ce sont les personnes ayant reçu le vaccin d'AstraZeneca en première dose avant le 3 avril 2021 qui peuvent se présenter pour recevoir leur seconde dose de vaccin. Seules les personnes ayant reçu une première dose de ce vaccin pourront en recevoir une seconde.

Pour les personnes de 45 ans et plus qui auraient reçu le vaccin d’AstraZeneca comme première dose, le même vaccin demeure recommandé pour la seconde. Une personne pourrait cependant préférer recevoir une dose de vaccin ARNm (Pfizer ou Moderna) comme deuxième dose. Le rendez-vous prévu (112 jours après la première dose) sera alors maintenu.

Il est important de valider l'horaire des cliniques de vaccination de masse sur le site internet du CIUSSS MCQ et si possible, se présenter dans le même site de vaccination que lors de la première dose.

La clinique de vaccination mobile offerte en mode sans rendez-vous

Afin d'être encore plus accessible et agile, la vaccination sans rendez-vous sera également offerte par la clinique de vaccination mobile qui visitera différents milieux de la région.

Au cours de la semaine, la clinique sera présente de midi à 20 h aux endroits suivants :

• Ce 1er juin : Princeville (Centre communautaire Pierre-Prince : 120, rue Saint-Jean-Baptiste Sud, Princeville, QC, G6L 5A5)

• 2 juin : Wickham (Garage municipal : 864, rue principale, Wickham, QC, J0C 1S0)

• 3 juin : Saint-Maurice (Salle municipale : 2431, rang Saint-Jean Saint-Maurice, QC, G0X 2X0)

Des journées supplémentaires seront annoncées prochainement.

L'horaire de la clinique mobile est disponible sur le site Web du CIUSSS MCQ. Les personnes de 12 ans et plus pourront se présenter et se faire vacciner (les personnes de 14 ans et moins doivent être accompagnées d'un parent ou d'un tuteur).