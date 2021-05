La région franchira le cap des 60 % de la population vaccinée ce week-end

Avec plus de 298 000 personnes actuellement vaccinées et plus de 17 000 rendez-vous planifiés d'ici dimanche, la région atteindra au cours du week-end les 315 000 personnes vaccinées avec une première dose, soit 60% de la population.

C’est ce que précise le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre du Québec, ajoutant que plusieurs plages horaires de rendez-vous sont encore disponibles sur le portail Clic Santé.

La couverture vaccinale de la région est, en date du 26 mai :

• 70 ans et plus : 93,5 %

• 60-69 ans : 88,9 %

• 50-59 ans : 76,6 %

• 40-49 ans : 63,2 %

• 30-39 ans : 45,8 %

• 18-29 ans : 31,7 %

• 12-17 ans : 6,7 %

Sans rendez-vous dès samedi pour la seconde dose d'AstraZeneca

Tel qu'annoncé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, les personnes ayant reçu le vaccin d'AstraZeneca en première dose avant le 3 avril 2021 pourront dès ce samedi 29 mai se présenter, sans rendez-vous, dans l'un des sites de vaccination de masse de Trois-Rivières, Shawinigan, Drummondville et Victoriaville pour recevoir leur seconde dose de vaccin.

Seules les personnes ayant reçu une première dose de ce vaccin pourront en recevoir une seconde.

Pour les personnes de 45 ans et plus qui auraient reçu le vaccin d’AstraZeneca comme première dose, le même vaccin demeure recommandé pour la seconde. Ce vaccin est sécuritaire et a démontré sa grande efficacité pour prévenir la maladie, les hospitalisations et les décès.

Une personne pourrait cependant, après consentement éclairé, préférer recevoir une dose de vaccin ARNm (Pfizer ou Moderna) comme deuxième dose. Le rendez-vous prévu (112 jours après la première dose) sera maintenu dans ce cas.

Il est important de valider l'horaire des cliniques de vaccination de masse sur le site internet du CIUSSS MCQ et si possible, se présenter dans le même site de vaccination que lors de la première dose.

La clinique mobile sans rendez-vous

Dès le 1er juin, la clinique de vaccination mobile sera aussi offerte en formule sans rendez-vous dans différents milieux de la région et les heures seront modifiées.

Cette nouvelle façon de faire permettra de rejoindre plus de gens, mais également d'avoir une plus grande agilité.

Au cours de la semaine prochaine, la clinique sera présente de midi à 20 h aux endroits suivants :

• 1er juin : Princeville (Centre communautaire Pierre-Prince : 120, rue Saint-Jean-Baptiste Sud, Princeville, QC, G6L 5A5)

• 2 juin : Wickham (Garage municipal : 864, rue principale, Wickham, QC, J0C 1S0)

• 3 juin : Saint-Maurice (Salle municipale : 2431, rang Saint-Jean Saint-Maurice, QC, G0X 2X0)

L'horaire de la clinique mobile est disponible sur le site Web du CIUSSS MCQ. Les personnes de 12 ans et plus pourront se présenter et se faire vacciner (les personnes de 14 ans et moins doivent être accompagnées d'un parent ou d'un tuteur).