56 % de la population régionale a maintenant reçu une première dose de vaccin

La vaccination contre la COVID-19 s’accélère en Mauricie-Centre-du-Québec.

291 942 personnes ont reçu une première dose de vaccin dans la région en date d’hier, ce qui représente 56 % de la population.

À ce nombre s'ajoutent 16 880 personnes qui ont complété leur vaccination avec une seconde dose.

Ces statistiques augmenteront au cours des prochaines semaines alors que plus de 35 500 rendez-vous sont déjà planifiés. Pour les personnes souhaitant recevoir le vaccin, des plages horaires de rendez-vous sont toujours disponibles sur le portail Clic Santé.

L'engouement chez les 12-17 ans

La prise de rendez-vous pour les personnes de 12 à 17 ans vient tout juste de débuter et déjà, près de 1 600 adolescents de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. Cela représente environ 5 % des 30 000 personnes ciblées dans ce groupe.

Les adolescents pourront également faire le choix d'être vaccinés à l'école. L’opération de vaccination dans les écoles secondaires se fera dans les semaines du 7 et du 14 juin.

Couverture vaccinale (en date du 24 mai )

• 70 ans et plus : 93,4 %

• 60-69 ans : 88,6 %

• 50-59 ans : 75,8 %

• 40-49 ans : 61,9 %

• 30-39 ans : 43 %

• 18-29 ans : 28,7 %

• 12-17 ans : 4,8 %

Clinique mobile de vaccination

La clinique mobile de vaccination, déployée grâce à la collaboration de la société Kruger et de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), a permis de vacciner près de 300 personnes au cours des sept derniers jours.

Cette semaine, la clinique mobile se rendra à Fortierville, le jeudi 27 mai.

Les municipalités qui seront visitées et les modalités pour la prise de rendez-vous seront mises à jour régulièrement dans l’horaire disponible sur le site Web du CIUSSS MCQ.

Ce mercredi 26 mai, la clinique de vaccination mobile fera un court arrêt aux Galeries du Cap, de 17 h 30 à 19 h30, afin d'offrir la vaccination mobile sans rendez-vous.

Les personnes de 12 ans et plus pourront se présenter et se faire vacciner (les personnes de 14 ans et moins doivent être accompagnées d'un parent ou d'un tuteur). Au total, 42 doses de vaccin seront disponibles. Cela permettra de valider l'intérêt de la population pour la vaccination mobile sans rendez-vous.

Portrait épidémiologique

En terminant, le CIUSSS souligne que le portrait épidémiologique de la région continue de s'améliorer.

Le nombre de cas quotidiens a poursuivi sa baisse, passant d'une moyenne de 33 cas par jour à 24 cas par jour.

Les éclosions sont aussi légèrement à la baisse, tout comme les hospitalisations.

Il s'agit d'une situation très encourageante qui, si elle se maintient ou s'améliore davantage, pendant une semaine encore, permettrait à notre région un déconfinement selon le calendrier proposé.