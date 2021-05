Le Moulin Michel reconnu officiellement comme institution muséale agréée

Le Moulin Michel souligne la Journée internationale des musées en annonçant qu’il est désormais reconnu comme institution muséale agréée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

L’administratrice au conseil d’administration, Audrey Nadeau, est très optimiste : « Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer l’agrément de notre institution muséale. Nous œuvrons au Moulin Michel à mettre en valeur notre patrimoine et à offrir des expositions de grand intérêt pour nos visiteurs. Ce sceau de qualité, délivré par le ministère de la Culture et des Communications, vient confirmer notre travail en ce sens. »

En lien avec l’agrément ministériel, le Moulin Michel a adopté son nouvel énoncé culturel : « musée anthropologique de la Vallée du Saint-Laurent ». Cet énoncé donnera le ton aux futures expositions et activités muséales du site.

« Avec l’adoption de cet énoncé, on vient élargir le message muséal du moulin, en ce moment orienté uniquement vers la meunerie artisanale et son histoire, ajoute Philippe Dumas, directeur général du Moulin Michel. Le moulin a été témoin et acteur du développement de l’homme dans la vallée du Saint-Laurent. Dans son expérience, le visiteur sera désormais invité à lever les yeux et à se faire raconter ce que les pierres ont vu et entendu, sans se limiter à la l’époque du régime seigneurial. »

Incontournable lieu touristique

Le Moulin Michel est un incontournable touristique dans la région, connu et reconnu comme étant un lieu historique magnifiquement conservé.

C’est un site à vocation culturelle ou les visiteurs peuvent savourer des produits du terroir régional tout en découvrant un pan important de l’histoire de nos ancêtres.

Rappelons que Le Moulin Michel, construit une première fois en 1749 en bois, puis en 1774 en pierre, est classé monument historique depuis 1985.

Cet ancien moulin seigneurial, fabriquant toujours de la farine de sarrasin biologique, est aujourd’hui lieu d’interprétation historique, table champêtre, salle de spectacle et de réception en location, boutique du terroir et profite d’une programmation d’activités et d’un site naturel extérieur exceptionnels.

La Société des Amis du Moulin Michel, créée en 1985, a pour mission d'animer, opérer, administrer et promouvoir le bâtiment classé historique qu'est le Moulin Michel de Gentilly, pour la Ville de Bécancour.