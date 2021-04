Vaccination : des nouvelles dates ajoutées aujourd’hui

De nouvelles dates de vaccination contre la COVID-19 sans rendez-vous s'ajoutent à compter d’aujourd’hui à plusieurs endroits dans la région.

Le CIUSSS-MCQ a fait savoir qu’il s’agit des sites suivants :

• Lundi 12 avril : Victoriaville (8h à 20h) et Louiseville (8h à 18h)

• Mardi 13 avril : Louiseville (8h à 18h)

• Mercredi 14 avril : Louiseville (8h à 18h) et La Tuque (9h à 17h)

• Jeudi 15 avril : Drummondville (9h à 20h)

• Vendredi 16 avril: Nicolet (8h à 16h)

• Samedi 17 avril: Louiseville (8h à 18h)

Rappelons que ce sont les gens de 55 à 79 ans qui sont invités à se présenter dans les cliniques sans rendez-vous pour recevoir le vaccin d’AstraZeneca. Toutes les personnes nées en 1966 ou avant peuvent recevoir ce vaccin.

En terminant, les personnes qui ont déjà un rendez-vous de planifié et qui souhaitent devancer leur rendez-vous pour recevoir le vaccin AstraZenecca et être protégées plus rapidement pourront le faire. Il suffira de mentionner sur place que vous aviez déjà un rendez-vous de prévu et il sera annulé.