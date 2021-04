Deux nouvelles traverses clignotantes pour renforcer la sécurité des piétons à Shawinigan

La Ville de Shawinigan informe les citoyens qu’afin de renforcer la sécurité des piétons, elle a installé deux nouvelles traverses clignotantes.

Elles s’ajoutent aux cinq déjà en place, pour un total de sept sur le territoire :

105e Avenue, à l’intersection de la 125e Rue (nouvelle);

Boulevard Royal, à l’intersection de la rue Frigon (nouvelle);

5e Avenue, entre le parc Saint-Jean-Baptiste et l’école Laflèche;

Avenue de Grand-Mère, à l’intersection de la 13e Rue;

Avenue de Saint-Georges, à l’intersection de la 211e Rue;

Avenue des Cèdres, à l’intersection de la 8e rue de la Pointe;

Boulevard des Hêtres, à l’intersection de la rue Châteauguay.

Artères très achalandées

Les feux à clignotement rapide peuvent être utilisés par les brigadiers scolaires, les piétons et les cyclistes sur ces artères très achalandées.

Les piétons peuvent activer les clignotants en appuyant sur un bouton qui déclenche les systèmes de chaque côté de la rue. Les feux rectangulaires à clignotement rapide servent à attirer l’attention des automobilistes à l’approche de ces traverses.

Selon les normes du ministère des Transports, l’installation de ce système est permise uniquement aux traverses situées dans les zones où la limite de vitesse n’excède pas 50 km/h.

Rappels pour les usagers de la route

N’oubliez pas qu’en tout temps, les piétons qui empruntent une traverse piétonnière, qu’elle soit sécurisée par un arrêt ou un feu de circulation (lignes de traverse blanches) ou non sécurisée (lignes de traverse jaunes), ont la priorité sur les autres usagers de la route.

Les automobilistes qui contreviennent à ce règlement sont passibles d’une amende.

Malgré ces aménagements, il est de la responsabilité de tous les piétons et cyclistes de demeurer prudents et vigilants. Empruntez les traverses désignées et établissez un contact visuel avec les automobilistes avant de vous engager.

D’ailleurs, les piétons qui traversent une rue sans emprunter une traverse désignée sont passibles d’une amende également.

Automobilistes, si vous devez stationner votre véhicule près d’une traverse, laissez toujours une distance d’au moins 5 m avec celle-ci pour conserver une bonne visibilité.