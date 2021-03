La réfection de la piscine et du chalet du parc Antoine-St-Onge ira de l’avant

La Ville de Shawinigan a reçu la confirmation d’une aide financière de plus de 3,5 millions de dollars, des gouvernements du Québec et du Canada pour la réfection de la piscine et du chalet de service du parc Antoine-St-Onge.

Ce soutien provient du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) qui permet de financer à 66 % ce projet évalué à près de 5,3 millions de dollars.

« Je veux remercier nos députés, Marie-Louise Tardif et François-Philippe Champagne, pour leur appui », souligne le maire Michel Angers. Ces installations se situent au cœur d’un quartier à forte densité familiale et elles sont appréciées par nos citoyens jeunes et moins jeunes. »

Les travaux vont consister à offrir un nouvel espace de baignade.

Il comprend la démolition de la piscine existante et la reconstruction d’un complexe aquatique extérieur mieux adapté aux besoins d’aujourd’hui.

De plus, ce projet va permettre de mettre en valeur un bel édifice qui présente une valeur patrimoniale supérieure.

« On va procéder à une rénovation complète de l’enveloppe extérieure du chalet de service du parc. C’est un joyau pour notre Ville et un bel héritage pour notre population », reconnaît Jean-Yves Tremblay, conseiller du district des Hêtres et président du Comité local du patrimoine.

Le chalet de service a été conçu par l’architecte Jules Caron et il a été inauguré en 1940.

Depuis ce temps, quelques travaux mineurs de rénovation ont été effectués en 1980 et une remise à neuf de la toiture a été réalisée en 2011.