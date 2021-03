Des transports adaptés et collectifs gratuits pour faciliter la vaccination à La Tuque

La Ville de La Tuque désire informer ses citoyens qu’elle a mandaté la Corporation de Transport adapté et collectif du haut St-Maurice pour offrir ses services de transports en commun gratuitement dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19, qui débute ce jeudi 11 mars au centre multiservice de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice.

La Corporation organise des transports adaptés et collectifs dans le milieu urbain de La Tuque, dans le secteur de La Croche et dans le secteur de Carignan.

Avec ce partenariat, la municipalité veut ainsi s’assurer que tout est mis en place pour que les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées, leurs proches aidants et toutes les personnes qui n’ont pas de moyen de transport personnel puissent se faire vacciner sans frais.

La Tuque encourage ses citoyens à se faire vacciner pour lutter contre le coronavirus, lorsque ce sera possible de le faire en fonction de leur groupe d’âge.

Les inscriptions à la clinique de vaccination de La Tuque pour les personnes âgées de 75 ans et plus, ainsi que leur proche aidant âgé de 70 ans et plus, sont présentement en cours. Il y a deux façons de s’inscrire à la clinique de vaccination: par Internet sur la page Québec.ca/vaccin COVID ou par téléphone en appelant au 1 877 644-4545.

Les personnes qui ont besoin d’un transport adapté ou d’un transport collectif pour se rendre à la clinique de vaccination de La Tuque pourront utiliser les services de la Corporation de Transport adapté et collectif du haut St-Maurice gratuitement.

Réservation

Pour utiliser ce service, il faut réserver son transport au moins 24 heures à l’avance, en appelant au bureau de la corporation au 819 523-6004, qui est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à midi et de 13 h à 15 h.

Le transport adapté et collectif sera gratuit pour se rendre aux cliniques de vaccination prévues à La Tuque les 11, 19 et 26 mars, ainsi que celle du 6 avril 2021, ainsi que les cliniques qui s’ajouteront en fonction de la disponibilité des vaccins.

« Comme la vaccination nécessite un déplacement vers le centre de santé et que ce ne sont pas tous nos gens qui peuvent se déplacer facilement, nous avons demandé à la Corporation de Transport adapté et collectif du haut St-Maurice d’offrir ses services gratuitement dans le cadre de la vaccination, indique le maire Pierre-David Tremblay. Nous travaillons étroitement avec eux pour offrir des services de qualité à notre population. Ce sera une belle occasion de faire connaître ces services de transport en commun. J’invite toute la population à se faire vacciner. C’est important pour se protéger et protéger nos proches. En espérant que la vaccination de l’ensemble de notre population sera complétée le plus rapidement possible. »