Vaccination : au tour des 70 ans et plus de prendre rendez-vous

Les personnes de 70 ans et plus n’auront pas eu à attendre leur tour bien longtemps dans la région.

Depuis 13 heures, elles peuvent prendre rendez-vous pour leur vaccin contre la COVID-19.

En effet, les personnes de 70 ans et plus (année de naissance 1951 ou avant) sont invitées à prendre rendez-vous en ligne en visitant la page Québec.ca/vaccinCOVID.

Elles peuvent être accompagnées d’un proche aidant. Si celui-ci est âgé de 70 ans et plus et qu’il désire recevoir le vaccin, il doit prendre rendez-vous à la même date.

Un seul accompagnateur par personne de 70 ans et plus peut se faire vacciner.

Rappelons qu'un guide a été développé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) afin de soutenir les gens, étape par étape, lors de la prise de rendez-vous.

Au besoin, les proches sont encouragés à offrir un soutien aux personnes aînées pour la prise de rendez-vous en ligne.

Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir un soutien afin de prendre rendez-vous.

La disponibilité des vaccins étant limitée, la vaccination est réservée uniquement aux personnes faisant partie des groupes prioritaires.

31 500 personnes

Jusqu’à maintenant, 31 150 personnes ont pris rendez-vous en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Il reste actuellement 14 700 plages horaires disponibles et d’autres seront ajoutées en fonction des doses de vaccin que nous recevrons.

Il est important de rappeler que même si le processus de vaccination s’accélère en Mauricie et au Centre-du-Québec, il ne faut pas baisser la garde.

Plusieurs mois seront nécessaires pour protéger une part suffisamment importante de la population avec le vaccin.

La distanciation physique de deux mètres, le port du masque ou du couvre-visage et le lavage des mains sont des habitudes à conserver jusqu’à nouvel ordre.