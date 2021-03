Le printemps à venir sera le plus doux depuis 2013 selon MétéoMédia

L'hiver clément que l'on connaît cette année avec peu de journées froides et de grosses tempêtes de neige donnera-t-il le ton au printemps 2021 ? Selon l'Aperçu de MétéoMédia pour les mois de mars, avril et mai, le printemps à venir sera le plus doux depuis 2013.

Il s'agit d'une bonne nouvelle, alors que les derniers printemps avaient été plutôt décevants d'un point de vue météo.

« Même si le temps doux est de retour au Canada après plusieurs semaines d'absence, cela ne veut pas dire que nous en avons terminé avec les soubresauts de l'hiver », nuance Chris Scott, directeur de la météorologie à MétéoMédia.

« L'est du pays sera le plus choyé pour cette saison de transition avec des températures douces ou près des normales. En contrepartie, les provinces de l'ouest subiront davantage les descentes d'air polaire gardant les températures sous les normales pour la saison. »

« Le couvert de neige est actuellement bien garni dans le sud du Québec, ce qui va permettre de profiter des sports d'hiver pendant encore quelques semaines. Tout comme durant cet hiver, le Québec devrait aussi éviter les extrêmes de températures permettant une transition en douceur vers l'été », ajoute André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia.