Québec compensera financièrement les cinémas

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé aujourd'hui, lors d'une mêlée de presse, qu’il souhaitait compenser financièrement les cinémas qui rouvriront leurs portes à compter du 26 février.

« Le but de cet assouplissement est d'accommoder un maximum d'enfants, c’est pour cela que nous ouvrons les cinémas en journée et pas les théâtres qui, eux, tournent surtout le soir. Il faut y aller progressivement », a-t-il expliqué.

François Legault a ajouté que, « les clients doivent porter leur masque tout le long du film, on ne peut donc pas autoriser la vente de pop corn ». C’est pour cette raison qu’il compensera leur revenu. « Si on leur empêche de vendre des pop corn, ce qui est une source majeure de revenu, c’est normal que l'on compense financièrement. »

Projet de loi sur les armes de poing

« Nous n’aimons pas ce projet. Cela voudrait dire qu’avec les 1 100 municipalités du Québec, il y aurait 1 100 façons de légiférer, ça n’a aucun sens », de dire M.Legault.

Rappelons que Justin Trudeau a annoncé le 16 février un projet de loi C-21, qui propose ainsi de permettre aux municipalités d’interdire les armes de poing.

Nouveaux variants et vaccins

Le premier ministre a exprimé que, selon lui, Christian Dubé pousse pour que le criblage et le séquençage, par rapport aux nouveaux variants du coronavirus, soient le plus rapides et efficaces possible.

« On s’occupe aussi des vaccins, je pense que nous sommes prêts. Je vais relancer Justin Trudeau sur l’arrivée des doses à prescrire. »