Une clinique de vaccination bientôt à l’aréna Gilles-Bourassa

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) et la Ville de Shawinigan ont annoncé la mise en place d’une clinique de vaccination à Shawinigan.

Elle sera située à l’aréna Gilles-Bourassa au 1607, 117e Rue.

Une équipe de la Ville de Shawinigan et les équipes du CIUSSS MCQ s’affairent actuellement à mettre tout en place pour être fin prêtes pour la semaine du 7 février. La vaccination des travailleurs de la santé pourra alors commencer selon l’arrivage des doses du vaccin.

Rappelons que pour cette première phase, ce sont les travailleurs de la santé en contact avec les usagers les plus vulnérables qui seront vaccinés. La vaccination des groupes dans la population se fera dans une seconde phase.

Les deux organisations appellent la population à faire preuve de patience. Les groupes de personnes à vacciner s’ajusteront et s’élargiront au fur et à mesure des quantités et des types de vaccins reçus.

Toutes les informations relatives à la vaccination seront alors communiquées (lieux, prises de rendez-vous, personnes ciblées, etc.).

Un endroit facilement accessible

« Nous sommes très heureux de travailler une fois de plus en collaboration avec la Ville sur ce projet. Nous avons identifié un endroit facilement accessible, avec grande capacité d’accueil, tout en respectant les mesures sanitaires », souligne Gilles Hudon, président directeur adjoint au CIUSSS MCQ.

Du côté de la Ville de Shawinigan, le maire, Michel Angers, se réjouit que les citoyens puissent éventuellement se faire vacciner dans leur municipalité.

« L’aréna Gilles-Bourassa offre plusieurs avantages et nous sommes heureux de le mettre à la disposition du CIUSSS MCQ pour assurer la vaccination de notre population. C’était très important pour nous d’avoir un site à Shawinigan. Il faut s’assurer de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour rejoindre le maximum de personnes et ainsi contribuer à l’effort collectif de freiner la propagation du virus. Je remercie d’ailleurs les citoyens de Shawinigan pour 2 leur grande discipline jusqu’à maintenant. Ce n’est pas le temps de baisser la garde, mais la campagne de vaccination à venir donne de l’espoir. On souhaite tous un retour à la vie normale. »