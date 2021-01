COVID-19: retour vers le confinement total?

Prévu aujourd'hui en fin de journée, le point de presse du premier ministre François Legault sur l'état de la situation de la pandémie de COVID-19 au Québec a été repoussé à mercredi 17 h, signe que le gouvernement se donne plus de temps et signe aussi de l'importance de l'annonce des prochaines étapes de ce qui pourrait s'avérer être un confinement aussi drastique que celui du printemps dernier.

Plusieurs grands médias nationaux rapportent en effet que le retour à la normale ne serait pas pour demain et que la santé publique aurait statué que la pandémie de COVID-19 est désormais « hors de contrôle » dans la province.

Il faut dire que les statistiques post temps des Fêtes n'ont pas de quoi rassurer. Hier encore, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 faisaient état de 2 546 nouveaux cas pour le 3 janvier, avec 32 nouveaux décès, une augmentation des hospitalisations de 69 par rapport à la veille, dont neuf personnes de plus se trouvant aux soins intensifs.

Selon le quotidien La Presse, François Legault annoncerait demain l’imposition d’un nouveau confinement total, à compter de samedi, pour une durée de trois à quatre semaines, ce qui inclurait les écoles, les bureaux, la construction, le secteur manufacturier et les commerces non essentiels, sauf les épiceries et pharmacies.

L'imposition des restrictions permettrait aussi d'accélérer le programme de vaccination qui n'a pas encore atteint la vitesse de croisière espérée par les autorités gouvernementales.