La vaccination débute aujourd’hui en Mauricie et au Centre-du-Québec

La vaccination contre la COVID-19 débutera officiellement aujourd’hui dans la région pour certains groupes prioritaires, dont les résidents et le personnel des CHSLD.

C’est ce qu’a confirmé le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Le premier lieu pour recevoir le vaccin sera à Trois-Rivières et l’autre au Centre communautaire Drummondville-Sud.

Le CIUSSS MCQ rappelle à la population que les groupes de personnes à vacciner seront ajustés et élargis au fur et à mesure que les quantités et les types de vaccins seront reçus.

3 décès supplémentaires ont été signalés dans la région hier, ainsi que 42 nouveaux cas.

41 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 10 aux soins intensifs.