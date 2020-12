Une centaine de bénévoles s'unissent pour les aînés

Alors que Les Petits Frères de Trois-Rivières continuent de veiller sur leurs 120 Grands Amis depuis le début de la pandémie, les récentes annonces du gouvernement du Québec viennent donner un sens, plus que jamais, aux activités mises en place par l’organisme pour venir en aide aux personnes aînées isolées, durant le temps des fêtes.

N’étant pas en mesure d’offrir leur traditionnelle grande fête de Noël, réalisée chaque année le 25 décembre et si chère à de nombreux aînés isolés, l’organisme a dû mettre en place de nouvelles initiatives pour offrir une dose de réconfort revisitée à ses Grands Amis qui en auront besoin plus que jamais.

À la mi-novembre, tous les Grands Amis ont reçu un calendrier de l’Avent afin d’ajouter de la gaieté aux jours froids de décembre.

Aussi, du 21 au 25 décembre, grâce à la générosité de l’entreprise trifluvienne Plan B, 70 membres recevront un repas à domicile lors d’une livraison spéciale pour Noël et pour le Jour de l’An.

Au menu : ragoût de boulettes, pointe de tourtière, dinde, pommes de terre pilées et ketchup aux fruits. Il est à noter que certains Grands Amis auront la chance de recevoir un bénévole à leur domicile pour partager le repas en question, le tout en respectant les consignes sanitaires.

Les Grands Amis n’étant pas en mesure de recevoir un repas ne seront pas laissés en reste : la pâtisserie L’Arc-En-Ciel leur offrira une délicieuse collation sucrée.

Finalement, les 25 décembre et 1er janvier, tous les Grands Amis auront un appel d’amitié d’un bénévole afin de leur souhaiter un joyeux Noël et une bonne année, en plus de pouvoir bavarder avec eux.